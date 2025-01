Romadailynews.it - Cina: aggiunge 10 aziende USA a elenco di entita’ inaffidabili

Pechino, 02 gen – (AgenziaXinhua) – Il ministero cinese del Commercio (MOC) oggi ha annunciato che 10statunitensi sono state aggiunte all’delleper aver venduto armi alla regione di Taiwan. Le societa’ includono Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics e Lockheed Martin Missile System Integration Lab, secondo l’annuncio del MOC. Il MOC ha dichiarato che sara’ vietato loro di intraprendere attivita’ di importazione o esportazione legate allae di effettuare nuovi investimenti nel Paese. Secondo l’annuncio, agli alti dirigenti di questesara’ vietato l’ingresso in, saranno revocati i permessi di lavoro e lo status di visitatore o di residente, e non saranno approvate le relative domande presentate.