Ilgiorno.it - Capodanno da incubo alla discoteca Charlie di Aprica. Spray urticante in pista, in 400 devono lasciare il locale

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – Di certo non era voluto, ma fa sorridere perché per la serata di ieri c’era già da giorni in calendario un evento chiamato “After life – Solo per i sopravvissuti al”. In realtà si è trasformato nel “recupero” della serata diche alDisco Club diè stata interrotta intorno alle 4 del mattino da uno sgradevole fuori programma. Qualcuno approfittando della calca e della semioscurità ha estratto dtasca unoal peperoncino che poi ha spruzzato a più riprese. Nel giro di pochi secondi gli effetti urticanti della sostanza si sono fatti sentire tra i giovani presenti: bruciore agli occhi egola, colpi di tosse. Presenti nelquasi 400 persone che sono state invitate a uscire con un’organizzazione degna di nota per efficacia, visto casi simili spesso anche il panico può creare enormi problemi.