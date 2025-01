Metropolitanmagazine.it - Bill Lawrence considera Michael J. Fox il suo più grande mentore e una fonte d’ispirazione quando si affronta il tema del Parkinson

Il co-creatore di Shrinkingsi è ispirato aJ. Fox. Lo showrunner ha attribuito alla battaglia pubblica della star di “Ritorno al futuro” contro ilun punto focale nella formazione del personaggio di Paul, interpretato da Harrison Ford. Nella serie, Ford interpreta un personaggio alle prese con ilmentre pratica una terapia per la sua salute mentale. Lawerence ha detto a People, durante l’evento “Una serata con ‘Shrinking’ al PaleyLive” del 12 dicembre che lui e il co-creatore Brett Goldstein condividono un profondo legame con la malattia, dato che entrambi i loro padri ne sono stati colpiti.“È bello poter scrivere di cose che ti stanno a cuore ora“, ha detto Lawerence. “EJ. Fox è il mio primo. Quindi volevamo rappresentarlo in un modo che si spera sia stimolante e non triste o tragico“.