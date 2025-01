Ilveggente.it - Sinner ribalta ancora la classifica: tifosi senza parole

Leggi su Ilveggente.it

la. Arrivano ulteriori dettagli sulla graduatoria dei montepremi portati a casa. Jannik è nella storiaIeri vi abbiamo riportato quella che è ladei montepremi che i tennisti hanno guadagnato nel corso del 2024. E il Paperon dei Paperoni non poteva essere che Jannik, vincitore di due Slam ma anche di altri tornei importanti, che hanno permesso all’italiano di intascare la bellezza di 20milioni di dollari. Anzi, per essere precisi, quasi 20 milioni di dollari.la(Lapresse) – Ilveggente.itOvvio che a questa somma va aggiunta, anche, quella che il numero uno dellamondiale ha racimolato dagli sponsor e, come vi abbiamo raccontato, dovrebbe portare il tutto ad un raddoppio degli incassi.