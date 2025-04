Inter-news.it - Dumfries, i tempi di recupero! L’allenamento ad Appiano

Denzelcontinua a tenere banco in casa Inter: l’esterno olandese si è fermato ai box. L’infortunio dell’esterno classe ’96 rischia di essere più complicato del previsto. STOP – Archiviata la vittoria roboante contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi pensa anche a quando potrà recuperare Denzelsulla fascia destra. L’esterno olandese è da tempo ormai al centro del progetto dell’Inter e spesso la sua assenza si fa sentire. La sua condizione fisica preoccupa e non poso in casa Inter che sperano di riaverlo al più presto anche in vista della gara di fine aprile contro Milan (in Coppa Italia) e Roma., il ritorno con il Bayern Monaco nel mirino– Contro l’Atalanta si era fermato a causa di una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Intanto il calciatore continuerà la riabilitazione del caso per poi sottoporsi ad altri controlli strumentali per capire l’entità del problema.