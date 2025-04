Game-experience.it - La data di uscita di Mafia: The Old Country è stata svelata per errore da Steam?

Una delle fughe di notizie più interessanti delle ultime ore riguarda: The Old, il nuovo capitolo della celebre saga crime targata 2K e Hangar 13. Secondo quanto apparso sulla pagina spagnola di, il gioco dovrebbe uscire ufficialmente l’8 agosto 2025. Anche se lanon èannunciata pubblicamente dagli sviluppatori, il post sembra essere sfuggito per, rivelando di conseguenza in anticipo un’informazione che era probabilmente destinata a un annuncio più orchestrato.Il dettaglio è emerso all’interno del portalededicato al gioco, dove si menzionava anche un evento speciale con la partecipazione di Nick Baynes (presidente dello studio), Alex Cox (game director) e Tomas Hebicek (regista delle cinematics), in cui si ripercorreranno 23 anni di storia del franchise