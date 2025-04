Calciomercato.it - Fiorentina, Mandragora tra record e commozione: “Dedicato a mio padre”

Il centrocampista viola si è commosso davanti alle telecamere dopo la sfida contro il CeljeNotte da incorniciare per Rolando, protagonista assoluto nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Vittoriosa per 2-1 sul campo del Celje, ladeve ringraziare il proprio numero otto che ha realizzato il gol del momentaneo 2-0 dal dischetto, dopo essersi guadagnato il calcio di rigore, assegnato al VAR.trae lacrime: “a mio” (Lapresse) – calciomercato.itIn terra slovena, il centrocampista viola ha collezionato la 34esima presenza in maglia viola nelle competizioni europee, diventando ilman assoluto in questa preziosa statistica. “Ci tengo a dedicare questo gol a mio– ha detto visibilmente commosso a ‘Sky Sport’ – perché stamattina è partito in macchina e si è fatto dieci ore di viaggio per venire qui, proprio perché sapeva di questo”.