Iemmello rivela | Mi porto un grande rimorso dopo i due gol all’Inter…Esposito? Un domani volerà in A

di Lorenza Giustizieri, l’attaccante e capitano del Catanzaro ha parlato dei suoi due gol all’Inter in maglia Sassuolo: le sue paroleL’attaccante e capitano del Catanzaro Pietroha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche dei suoi due gol all’Inter in maglia Sassuolo e della crescita di Pio Esposito: le sue dichiarazioniSUI DUE GOL ALL’INTER IN MAGLIA NEROVERDE- «i due gol all’Inter, Angelozzi mi disse: ‘Mi ha chiamato Ventura, ti segue per la Nazional’. Quindi avrei voluto, l’anno, fare il titolare, ma a Sassuolo non c’era la possibilità. Così andai a Benevento, che mi pagò 7 milioni, ma con un problema al ginocchio che ho risolto solo un anno e mezzo. Per me quello è un».SU ESPOSITO – «Oggi Pio è mio rivale,in A e diventerà il nuovo attaccante della Nazionale: con lui e Camarda il futuro azzurro è in ottime mani».