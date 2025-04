Cms.ilmanifesto.it - Corte Ue, l’avvocato generale smonta la linea del governo italiano

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il parere deldelladi giustizia Ue Richard de la Tour non esclude la possibilità di dichiarare «sicuri» paesi che non lo sono per l’intera popolazione, come i .Ue,ladelil manifesto.