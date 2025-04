25 Aprile due cortei nella Capitale | Anpi e Arci Roma si separano

Roma per l’80esimo anniversario della Liberazione. Il corteo storico dell’Anpi si terrà nel primo pomeriggio, al termine di una mattinata di eventi, mentre al mattino sfilerà quello . 25 Aprile, due cortei nella Capitale: Anpi e Arci Roma si separano il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - 25 Aprile, due cortei nella Capitale: Anpi e Arci Roma si separano Leggi su Cms.ilmanifesto.it Due manifestazioni aper l’80esimo anniversario della Liberazione. Il corteo storico dell’si terrà nel primo pomeriggio, al termine di una mattinata di eventi, mentre al mattino sfilerà quello . 25, duesiil manifesto.

25 Aprile, due cortei nella Capitale per la Festa della Liberazione. Roma, 25 Aprile blindato. Due cortei, Altare della Patria e papa Francesco. Obiettivi sorvegliati, allarme atti antisemiti. Festa della Liberazione, i principali cortei ed eventi in programma il 25 aprile. 25 aprile, celebrazioni e cortei. A Roma tensione tra manifestanti ebraici e Pro Palestina. Cortei, manifestazioni e mezzi deviati: tutto quello che c'è da sapere sul 25 aprile. Un 25 aprile di resistenza, ieri e oggi. Ne parlano su altre fonti

