Notizieaudaci.it - Ritrovata Alessandra, la 16enne scomparsa da Monza lo scorso 28 marzo

Leggi su Notizieaudaci.it

Dopo undici giorni di silenzio e apprensione, è finalmente arrivata la notizia che tutti speravano:, la studentessa di 16 annida, è stataed è in buone condizioni. La giovane si era allontanata da casa lo28, quando era uscita per andare a scuola e non aveva più fatto ritorno.Dall’appello a Chi l’ha visto al ritrovamentoIl caso aveva attirato l’attenzione nazionale, grazie anche alla segnalazione della madre durante la diretta della trasmissione Chi l’ha visto?, andata in onda su Rai 3. È stato proprio il programma condotto da Federica Sciarelli a dare per primo la notizia del ritrovamento: «la studentessadail 28. È stata rintracciata dai Carabinieri. Lo comunica la mamma, che ieri sera aveva chiesto l’aiuto degli spettatori in diretta», si legge nel post social pubblicato dal programma.