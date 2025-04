La moda italiana ora batte un colpo Prada prende Versace Parigi guarda

Laverita.info - La moda italiana ora batte un colpo. Prada prende Versace, Parigi guarda Leggi su Laverita.info Operazione da 1,25 miliardi, molto più bassa rispetto alle valutazioni pre-crisi da dazi. Escluso Jimmy Choo, l’altro marchio sul mercato. Per una volta Kering e Lvmh, i colossi del lusso d’oltralpe, restano ai margini.

Affitti, Milano batte New York e diventa la via del lusso più costosa al mondo. La classifica delle strade del fashion più care. Lusso in crisi, da Lvmh a Gucci perché tutto è cominciato in Cina (e che succede se Xiaomi batte la Porsche con la SU7). Coppa Davis, Italia batte Australia: azzurri in finale. Dopo Berrettini, Sinner non delude: De Minaur sconfitto in due set. Inditex può salvare il Made in Italy? Il fast fashion batte il lusso. Coppa Davis, l’Italia di Berrettini e Sinner batte l’Australia e vola in finale. Via Montenapoleone è la via del lusso più cara del mondo (e batte la Fifth avenue di New York), terza Londra:. Ne parlano su altre fonti

Cucivano capi d'alta moda a 8 euro l'ora (in nero), immigrati a riposo sulle brande di fortuna: denunciato il titolare cinese - Lavoratori clandestini producevano, in nero, vivendo in un capannone in condizioni igienico-sanitarie precarie, vestiti per griffe d'alta moda ... pagata 8 euro l'ora. Il titolare dell'attività ... (msn.com)