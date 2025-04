Conference League vincono le favorite | fanno festa Chelsea Fiorentina Betis e Rapid

Conference League conferma lo strapotere del Chelsea, che ipoteca il passaggio del turno battendo 3-0 a domicilio il Legia Varsavia, mandando un messaggio anche a tutte le altre rivali per il successo finale, che poi risponderanno presente. vincono infatti pure tutte le altre favorite, a cominciare dalla Fiorentina, che espugna per 2-1 il campo del Celje: il Betis Siviglia, il possibile avversario dei viola nell'eventuale semifinale, invece regola 2-0 il Jagiellonia, mentre il Rapid Vienna vince in trasferta contro il Djurgarden. I risultati dell'andata dei quarti di finale di Conference League I galloni della favorita assoluta dell'intero torneo non spaventano il Chelsea, che mette subito in discesa la pratica semifinale battendo a domicilio con un tris, non senza addirittura qualche rimpianto, il Legia Varsavia: apre le marcature, entrambe nella ripresa, George su assist di James prima della doppietta di Madueke su doppio assist di Sancho. Sport.quotidiano.net - Conference League, vincono le favorite: fanno festa Chelsea, Fiorentina, Betis e Rapid Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 10 aprile 2025 - L'andata dei quarti di finale diconferma lo strapotere del, che ipoteca il passaggio del turno battendo 3-0 a domicilio il Legia Varsavia, mandando un messaggio anche a tutte le altre rivali per il successo finale, che poi risponderanno presente.infatti pure tutte le altre, a cominciare dalla, che espugna per 2-1 il campo del Celje: ilSiviglia, il possibile avversario dei viola nell'eventuale semifinale, invece regola 2-0 il Jagiellonia, mentre ilVienna vince in trasferta contro il Djurgarden. I risultati dell'andata dei quarti di finale diI galloni della favorita assoluta dell'intero torneo non spaventano il, che mette subito in discesa la pratica semifinale battendo a domicilio con un tris, non senza addirittura qualche rimpianto, il Legia Varsavia: apre le marcature, entrambe nella ripresa, George su assist di James prima della doppietta di Madueke su doppio assist di Sancho.

Conference League, vincono le favorite: fanno festa Chelsea, Fiorentina, Betis e Rapid. Andata quarti di finale UEFA Conference League: vincono Fiorentina, Chelsea, Rapid Wien e Real Betis. Serie A, quante italiane vanno nelle coppe europee? Gli incroci per il 2025/26. Europa League e Conference: vincono Roma e Lazio, perde la Fiorentina. VIDEO. Europa League e Conference League: Roma e Lazio vincono, Fiorentina ko a Atene. Coppe europee, ottavi di finale: Roma e Lazio vincono all'ultimo secondo in Europa League, sconfitta in Grecia per la Fiorentina in Conference. Ne parlano su altre fonti

Conference League, vincono le favorite: fanno festa Chelsea, Fiorentina, Betis e Rapid - Roma, 10 aprile 2025 - L'andata dei quarti di finale di Conference League conferma lo strapotere del Chelsea, che ipoteca il passaggio del turno battendo 3-0 a domicilio il Legia Varsavia, mandando un ... (sport.quotidiano.net)

Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite d’andata dei quarti, oggi 10 aprile 2025 - Pronostici Conference League, giovedì 10 aprile 2025: quote e previsioni sulle partite d’andata dei quarti in programma tutte oggi. (ilsussidiario.net)

Andata quarti di finale UEFA Conference League: vincono Fiorentina, Chelsea, Rapid Wien e Real Betis - Segui tutte le ultime notizie sulla UEFA Conference League 2024/2025 dal sito ufficiale UEFA.com. Tra cui ultimi approfondimenti, video, report delle partite e molto altro. (it.uefa.com)