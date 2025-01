Ilnapolista.it - Lo United è il peggior club d’Inghilterra? I calciatori flop costano al club 47 milioni e hanno 22 punti in Premier

Gary Neville, ex capitano del Manchestere ora commentatore di Sky Sport Uk, ha definito ilcome il. Ieriperso 2-0 contro il Newcastle inLeague all’Old Trafford e sono vicini alla zona retrocessione.Quest’estatespeso più di 200di sterline percome Zirkzee, De Ligt e Ugarte. Secondo i dati Cies, è stato il secondo mercato più ricco del Paese, dopo quello del Chelsea. I colpi si sono, però, rivelati finora dei.Idelloportato 22nelle prime 19 partite diIl Telegraph dà ragione a Neville, segnalando che loè una dellei squadre “pound-for-pound”, il criterio utilizzato per classificare la bravura degli atleti da combattimento a prescindere dal loro peso:Ruben Amorim si ritrova con un gruppo dicheallo39,1di sterline (circa 47di euro) per 22cheguadagnato durante la prima metà della stagione.