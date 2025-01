Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump, l’insediamento lo fa (ancora) più ricco. Ford, Gm e Toyota donano 1 milione di dollari a testa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

20 gennaio 2025, Inauguration Day. Ovvero il giorno in cuisi insedierà alla Casa Bianca dopo aver giurato sui gradoni di Capitol Hill, sede del Congresso americano. Il momento solenne della narrazione yankee, per celebrare un nuovo corso. Talmente significativo che, ad esempio, lo stessodecise di non partecipare alla cerimonia di insediamento del suo predecessore Biden, marcando così ulteriormente le distanze da quello che considerava un acerrimo avversario.Ma negli Stati Uniti tutto (o quasi) è business, anchedi un nuovo presidente. Ecco quindi che si ripropone un altro rito: quello delle donazioni da parte dei colossi industriali, nella fattispecie quelli dell’auto. Che cercano di assicurarsi le grazie del nuovo inquilino della White House a suon di milioni di