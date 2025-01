Capodanno di Rai 1 domina la prima serata 368% di share per L’Anno che Verrà

Golssip.it - Capodanno di Rai 1 domina la prima serata, 36,8% di share per L’Anno che Verrà

Ildi Rai1 vince la. 'L'Anno che', in diretta da Reggio Calabria, e condotto per lavolta da Marco Liorni, è stato il programma più visto dell'ultima sera del 2024 con 5.383.000 telespettatori sintonizzati e il 36,8% di. Altissima anche la presenza di pubblico oltre la mezzanotte con il 33.6% die 2.843.000 telespettatori per la seconda parte, fino alle 01.36 e il 28,3% di(1.911.000 telespettatori) per 'cheBuonanotte', ultima porzione di spettacolo fino alle 01.54 dell’1 gennaio. Allo scoccare della mezzanotte, oltre la metà della platea televisiva (8 milioni 15 mila telespettatori pari al 52.6% di) era sintonizzata su Rai1 per brindare al nuovo anno. 'in Musica' condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi su Canale 5 ha, invece, intrattenuto 3.