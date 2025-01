Lanazione.it - Capodanno a Firenze: dai controlli della polizia al servizio straordinario di Alia

, 1 gennaio 2025 – Ildi, imunicipale con 110 agenti in campo e la mobilità garantita daldi Gest. Così si è svolto il2025 a. Per ildisono stati impiegati 73 mezzi di raccolta e spazzamento, relativi autisti e 139 operatori, ai quali è stata aggiunta una squadra per gestire eventuali emergenze fino alla mattina di. Regolari le operazioni di pulizia, a partire dal centro storico per proseguire negli altri quartieri. La mobilità dei partecipanti agli eventi del2025 aè stata garantita dalla tramvia in funzione tutta la notte grazie aldi Gest, e da servizi aggiuntivi predisposti da At fino alle 2,30 per le linee bus del trasporto pubblico locale. Circa 20mila i passeggeri sulla tramvia durante la notte, 5670 sui bus deltpl.