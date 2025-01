Thesocialpost.it - Calciatore belga Omeonga denuncia violenza della polizia italiana a Fiumicino

Roma, 1 gennaio 2025 – IlStephane, noto per aver giocato in Serie A con Genoa e Pescara, hato un grave episodio avvenuto il giorno di Natale all’aeroporto di. Attraverso un post su Instagram, il centrocampista attualmente in forza al Bnei Sakhnin, squadra del campionato israeliano, ha raccontato di essere stato trascinato confuori da un aereo diretto a Tel Aviv e successivamente aggredito dagli agenti di.Secondo il racconto di, l’incidente è iniziato quando un assistente di volo ha richiesto l’interventoper un presunto problema con i suoi documenti. “Ho provato a spiegare che ero un, un cittadino– scrive il giocatore – ma non si sono fermati”. Un video condiviso sui social, girato da un passeggero, mostra gli agenti mentre trascinano ilgiù dal volo con una presa al collo.