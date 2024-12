Oasport.it - United Cup 2025, USA-Croazia 3-0: gli statunitensi vincono il Gruppo A e volano ai quarti

A Perth, in Australia, si è completato anche ilA dellaCupdi tennis: gli Stati Uniti hanno liquidato per 3-0 la, senza lasciare nemmeno un set ai balcanici, conquistando il primato nel girone, e domani affronteranno aila Cina, migliore seconda dei tre raggruppamenti disputati nella stessa sede, ritrovandosi dallo stesso lato del tabellone dell’Italia, con cui l’incrocio potrebbe arrivare in semifinale.Nel singolare maschile Taylor Fritz regola Borna Coric con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 32 minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, poi il break decisivo arriva a trenta nell’ottavo gioco, con lo statunitense che allunga sul 5-3 e poi va a chiudere sul 6-3 in 41?. Nella seconda frazione Fritz trova subito due break, ai vantaggi in apertura ed a trenta nel terzo gioco, portandosi poi sul 4-0, limitandosi a controllare nel finale fino al 6-2 in 51?.