Universalmovies.it - Un Anno di Cinema | I Migliori Film del 2024

Leggi su Universalmovies.it

Con iloramai alle sue battute finali, la nostra redazione ha stilato come di consuetudine la lista che racchiude i.Quello che si appresta a chiudersi è stato unche ha riportato nell’ambiente un discreto entusiasmo dopo un lungo periodo fatto di crisi post-pandemica e difficoltà varie dovute agli oramai celeberrimi scioperi hollywoodiani. Nonostante l’industriatografica abbia ancora molta strada da percorrere prima di tornare ai grandi fasti, questoa nostro avviso può essere considerato molto probabilmente una sorta di “Ground Zero”, un punto fermo su cui basare i fondamenti di una nuova era di grande intrattenimento.Ilha riportato le grandi masse alanche grazie al ritorno in sala dei grandi blockbusters, e fa nulla se alcuni di questi non hraggiunto un livello di qualità tale da essere considerati soddisfacenti.