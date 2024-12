Pianetamilan.it - Serie A, classifica media degli spettatori: il Milan è al secondo posto

Nonostante il momento negativo che sta passando ilin questaA, non sono mancati glia San Siro per sostenere la squadra. Oltre a fare il tifo, ovviamente, glistanno anche contestando la gestione dell'attuale proprietà, la dirigenza e le scelte fatte per quanto riguarda l'allenatore Paulo Fonseca ed alcuni giocatori comprati in estate. Come riportato dal sito Transfermarkt, tra le squadre dellaA 2024/2025 ilè aldellaa partita: infatti, ladei rossoneri è di 71.494 tifosi presenti allo stadio, sempre pronti a caricare la squadra nel momento del bisogno. Al primodi questa specialec'è l'Inter campione d'Italia allenata da Simone Inzaghi, con 72.311diad ogni partita.