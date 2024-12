Oasport.it - Salto con gli sci: Nika Prevc vince a Garmisch-Partenkirchen nella prima del Two Nights Tour, Annika Sieff nelle 30

Si è chiusa da poco aladelle due gare del Two, che solo per una questione tecnica legata all’Austria non è (ancora) la continuazione al femminile dei 4 Trampolini che già hanno larghissima tradizione in campo maschile. A ricominciare la marcia è: la slovena domina il trampolino tedesco sia nel KO System cheseconda serie, riservata alle migliori 20 (le 15 vincitrici più i 5 migliori punteggi). Per lei quota 275.8 con migliorin tutte le occasioni.Niente da fare per la norvegese Eirin Maria Kvandal, che anche nel momento in cui si deve scendere da stanga 22 a 21 e poi da 21 a 20 non riesce a eguagliare la facente parte di un’autentica dinastia di saltatori. Per lei 268.6, ma comunque un divario importante sulla terza, l’austriaca Eva Pinkelnig, che salta più in là di tutte (137.