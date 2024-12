Thesocialpost.it - Report e lo scandalo degli interventi cardiaci. L’inchiesta bomba (il VIDEO)

Leggi su Thesocialpost.it

Nella puntata diandata in onda il 29 dicembre, Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Norma Ferrara e Evanthia Georganopoulou, hanno realizzato un servizio che è andato a indagare cosa succede se gli interessi commerciali indirizzano la pratica medica. L’innovazione in medicina ha certamente prodotto dispositivi medici sempre più efficaci, capaci di salvare vite umane e farci vivere meglio, ma questi apparecchi sono anche molto costosi e incidono sul bilancio del Servizio sanitario nazionale. Per questo il loro uso deve essere appropriato e determinato solo da ragioni scientifiche. Ma a volte potrebbe non essere così. Ad esempio, le valvole percutanee per la cura della stenosi aortica, le TAVI, stanno soppiantando la cardiochirurgia. Come affermato nella trasmissione, “hanno molti vantaggi sul breve termine ma delle serie controindicazioni sul lungo termine“.