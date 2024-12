Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? Calendario prossime gare, orari, tv

Leggi su Oasport.it

ha chiuso nella maniera migliore il 2024 come anno solare: la 34enne valdostana ha conquistato per la prima volta in carriera anche Semmering vincendo il gigante in Austria e ponendo una seria candidatura per la Coppa del Mondo generale, vista l’assenza prolungata da parte di Mikaela Shiffrin.Dopo il successo nella gara dello scorso sabato, l’azzurra si è portata a un totale di 319 punti e si trova dietro solo a Camille Rast e Zrinka Ljutic che hanno beneficiato dell’ultimo slalom per riportarsi al comando, ma gennaio sarà un mese che vedràveloci che potrebbero arridere aper recuperare punti sulla testa.ha deciso di sacrificare la presenza in slalom a Semmering per soffermarsi sui prossimi appuntamenti, riposarsi, ricaricare le pile, allenarsi e proiettarsi sul fine settimana di Kranjska Gora che apre il 2025 con gigante e slalom, poi 11-12 gennaio a St.