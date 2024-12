Ilrestodelcarlino.it - Oltre la campanella, tre scuole aperte anche al pomeriggio

Potenziare l’offerta e le opportunità formative dentro e fuori la scuola in un’ottica di inclusione sociale, e fornire supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, con il coinvolgimento della società civile. Si basa su questi presupposti il progetto ‘la’ con l’obiettivo di concentrare buona parte delle attività pomeridiane partecipate dalle ragazze e dai ragazzi negli ambienti scolastici. L’amministrazione comunale ha individuato treda cui avviare la sperimentazione. Si tratta delle primarie di San Giorgio, San Vittore e di Pievesestina che saranno interessate da un avviso pubblico relativo all’assegnazione degli spazi in orario extrascolastico, per il periodo marzo-giugno 2025, alle associazioni interessate. ‘la’ avrà l’obiettivo di potenziare il ruolo della scuola, e dei relativi spazi scolastici, all’interno della nostra comunità, madi favorire l’organizzazione delle famiglie.