Dilei.it - Lenticchie, trucchi per prepararle velocemente senza ammollo

Leggi su Dilei.it

Quale piatto non può mancare sulle nostre tavole delle feste? Le, ovviamente. Perché chi mangiaa Capodanno, fa soldi tutto l’anno! Una tradizione gastronomica diffusa, una credenza popolare che tutt’oggi è enormemente sentita. Ma, al di là delle feste stesse, mangiarefa bene: ecco perché dovremmo portarle sulle nostre tavole spesso, soprattutto durante la stagione fredda, un comfort food non indifferente. Ma come si preparano le? Come possiamo cucinarle? Per un contorno delizioso, un accompagnamento rustico dal sapore imbattibile.Perché levanno ammollate?Naturalmente dinon troviamo un’unica varietà: in base a quelle che scegliamo, dobbiamo cucinarle di conseguenza. Per esempio, se compriamo una variante dipiù grandi, allora il tempo disi allunga inevitabilmente, non solo per portare a tavola un piatto dalla consistenza perfetta, ma anche per evitare tempi lunghi di digestione.