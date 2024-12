Sport.quotidiano.net - La Virtus è imbattibile. Sabato altro test in Coppa

Il Natale in casaCertaldo è stato estremamente dolce: 16 partite e altrettante vittorie per i bianconeri tra campionato eToscana in questa prima parte della stagione di Divisione Regionale 1. Proprio le final-four diapriranno il nuovo anno dei valdelsani, impegnatiprossimo alle 17.30 al Pala Francioli di Colle Valdelsa nella semifinale contro la Synergy Valdarno. Chi vince, il giorno dopo alle 18 contenderà il trofeo a chi avrà avuto la meglio tra Gea Grosseto e Valdelsa Basket. "Siamo chiaramente molto contenti di quello che abbiamo fatto finora – esordisce il direttore sportivo, Luciano Signorini –, ma mi auguro che durante queste feste natalizie i ragazzi non abbiano mangiato troppi panettoni (sorride, ndr) perché laè un trofeo che non abbiamo mai vinto e a cui teniamo moltissimo, sarebbe il modo migliore per cominciare il nuovo anno".