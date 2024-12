Ilfattoquotidiano.it - “Il sesso fa bene alla salute”: ora medici e terapisti lo prescrivono come terapia. I consigli degli esperti e le Spa con trattamenti ad hoc per le coppie

Ilha straordinari effettifici sullaed è per questo che sempre più centri termali,lo mettono al centro dei propri protocolli. A presentare una dettagliata analisi sul fenomeno è stata Vogue France, che ha interpellato gli specialisti del settore. La SHA Wellness Clinic di Alicante (Spagna), esperta in ritiri dissere, ha da poco lanciato una nuova unità che si occupa disessuale, guidata dpsicologa Cinzia Molina. “Ilè un argomento tabù anche se è al centro della nostra vita intima”, dice l’esperta. “Oltre al fatto che è incredibilmentefico per la nostra. Aiuta a ridurre il nostro livello di stress, ci fa generare endorfine e ossitocina, gli ormoni dell’amore e dell’appagamento, fa funzionare il nostro cuore, limitando i rischi cardiovascolari o aiuta a bilanciare i nostri ormoni”.