Il corto-muso di Antonio Conte? Sa moltissimo di Scudetto ecco perché

Sette vittorie per 1-0 non sono un caso, ma una dimostrazione di forza. Può sembrare un ossimoro, non lo è affatto. Il Napoli diha le fattezze del suo allenatore, quelle dell'uomo che magari fatica a mostrare “bellezza” ma puoi star certo che farà l'impossibile per portare a casa i 3 punti. L'assenza di un impianto di gioco all'avanguardia potrebbe essere un problema se gli azzurri avessero più competizioni da affrontare, ma la verità è che a differenza delle rivali Atalanta e Inter su tutte- possono concentrare le loro energie unicamente sul campionato, un vantaggio non da poco. Il Napoli da qui a fine stagione dovrà giocare “solo” venti partite e, per quelle, non serve impostare chissà quale piano strategico, basta un po' di qualità (Neres, tra gli altri, ne ha da vendere), una rosa completa (lo è già, ma arriveranno un paio di pedine a completare l'ambaradan), un tecnico che ti morde le chiappe appena si abbassa la tensione, una tifoseria appassionata e, infine, la componente che incide più di ogni altra in qualunque ambito dell'esistenza: un po' di culo.