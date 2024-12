Ultimouomo.com - Gli articoli più letti del 2024

Secondo un mito un po' romantico, il successo di un'opera è inversamente proporzionale alla sua qualità. Le cose più di successo sono anche le meno belle. È un mito profondamente falso, è chiaro. Glipiùdi Ultimo Uomo nelsono per molti versi sorprendenti, e ci dicono forse qualcosa di noi, dei nostri gusti. È sempre una lista interessante, eccola.LA PIU GRANDE RIMONTA DELLA STORIA DELL'AMERICA'S CUP DI NIKHIL JHAL'incredibile storia della sfida tra Oracle e New Zealand, che nel 2013 segnò un prima e un dopo.I RISVOLTI ANGOSCIANTI DEL CASO SWIATEK DI LUDOVICA MERI numeri uno del mondo nel tennis, nel, hanno avuto a che fare col doping. In questo articolo Ludovica Merspiega una sentenza che può avere ripercussioni.TAMBERI L'ARCI-ITALIANO DI GIUSEPPE PASTORELa performance di Gianmarco Tamberi ai Giochi di Parigi - ovvero quello che è successo prima della sua gara - non può lasciare indifferenti.