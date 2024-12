Cityrumors.it - Cosa faranno gli italiani coi regali di Natale: l’indagine a sorpresa

Non tutti apprezzano idi, soprattutto in Italia dove un’indagine ha svelato quello che fanno glicon i doni nataliziIdisono doni che attendiamo da tutto l’anno. Sono uno dei simboli delle festività, ma anche motivo di ansie e corse contro il tempo nell’andare ad acquistare il regalo per tutti i parenti e tutti gli amici, senza dimenticare nessuno. Un impegno che occupa i giorni che anticipano il 25 dicembre e che si vivono con il terrore e la speranza di aver accontentato tutti.glicoidi– Cityrumors.itPoi arriva il momento fatidico, quello in cui passata la mezzanotte ci si avvicina all’albero di, si prendono pacchi, buste e pacchettini e si iniziano a scartare. Il momento della verità, accolto da un clima di gioia e curiosità, ma sempre con qualcuno che incrocia le dita con il pensiero fisso sulla speranza di aver fatto tutto bene.