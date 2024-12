Nerdpool.it - Chicago Fire: 4 momenti che abbiamo amato nel 2024

ha subito molti cambiamenti nell’ultimo anno.visto personaggi andare e venire,visto relazioni consolidate essere messe in discussione evisto coloro che hanno lottato per adattarsi a questi cambiamenti.Ilha visto la seconda metà della dodicesima stagione die la prima metà della tredicesima, e per questopensato che sarebbe stata una buona idea scegliere iche secondo noi si sono distinti di più. per le giuste ragioni, s’intende.Il capo Boden lascia la caserma 51 (stagione 12, episodio 13)Può sembrare strano elencare l’uscita di scena di un personaggiocome un punto di forza, ma siamo qui per elogiare il modo in cuiha eseguito l’operazione. Wallace Boden (Eamonn Walker) ha fatto parte della serie fin dal primo giorno, quindi era fondamentale che gli sceneggiatori riuscissero a far passare il personaggio a un nuovo ruolo.