Calendario hockey prato 2025 | tutte le date il programma e gli eventi da seguire

Un nuovo anno si avvicina e con esso l’inizio del, un periodo ricco di aspettative per l’su. Dopo le Olimpiadi di Parigi, si apre un nuovo quadriennio a cinque cerchi, con sfide cruciali in vista dei prossimi Giochi di Los Angeles 2028.Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti gliche ci aspettano in questa nuova stagione.FIHWomen’s Nations Cup 2 Poland 3-9 febbraioEHL Men Final 8 17-21 aprileEHL Women Final12 16-21 aprileEuropei maschili 8-17 agostoEuropei femminili 8-17 agosto