Calcio serie C Gubbio parla il presidente Notari | Ora rimettiamoci in carreggiata

– Ilinsieme al direttore sportivo Degli Esposti sono già all’opera per poter rinforzare la rosa. Unadi buone operazioni potrebbe essere la chiave per rimettere inuna stagione non brillante: "Veniamo da momenti non buoni – dichiara– ma cerchiamo di rimetterci in. Hoto con il mister per fare il punto della situazione, vogliamo procedere con qualche uscita e qualche entrata nei reparti dove siamo più carenti. Il gruppo si sta allenando e vedremo come migliorarlo. In questo momento è prematurore di operazioni definite, ci stiamo lavorando. Ci servono un terzino, un esterno alto e vedremo se anche un bel centravanti che porti al salto di qualità, inserimenti che possano aumentare il livello del gruppo, speriamo che il mercato di gennaio possa farci crescere".