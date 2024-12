Dilei.it - Anticipazioni Capodanno in Musica, conduce Federica Panicucci: tutti gli ospiti

Leggi su Dilei.it

in2025 è l’appuntamento immancabile di Canale5 per festeggiare con il pubblico l’arrivo del nuovo anno. Si celebra la fine del 2024 e si guarda al futuro insieme alla conduttrice della serata,, affiancata da Fabio Rovazzi. Una festa in cui si prevedono tantissimie artisti, che naturalmente inizia, come di consueto, dopo il discorso del Presidente della Repubblica.in2025, lee artistiIn prima serata su Canale5, da Piazza del Duomo di Catania, stasera 31 dicembre va in ondainin diretta, condotto dacon Fabio Rovazzi. Il tradizionale Concertone prevede l’arrivo di numerosie musicisti sul palco, dagli artisti del momento fino ai grandi nomi dellaitaliana.