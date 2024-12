All’ex mercato dei fiori di Pescia la grande festa di Capodanno in musica

Leggi su Corrieretoscano.it

– Lavolta del rinnovato exdeiditorna ad ospitare, a trenta anni di distanza, ladell’ultimo dell’anno. Anzi, le grandi feste perchè martedì 31 dicembre saranno due, e ben distinte, le iniziative programmate per festeggiare l’arrivo del 2025.Grazie alla fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione culturale Pinocchio 3000, è stato progettato un fine anno veramente unico e particolare, che vede nel pomeriggio, con inizio alle 15.30 Il festino di San Silvestro, fantasticadedicata a tutte le bambine e i bambini con animazione, giochi,, baby dance, cartoni animati e cioccolata calda. Alle 17, in collegamento con Tokio, brindisi augurale al nuovo anno in compagnia dei più piccoli e dei loro accompagnatori.