Ilgiorno.it - A Villasanta si lavora sull’elettrodotto. Gennaio sarà un mese di disagi alla circolazione

Vacanze di Natale e2025 all’insegna della manutenzione stradale a. Importanti lavori stradali sono legati principalmente alle infrastrutture e quindi eseguiti dai rispettivi gestori (Enel). Tali interventi comporteranno inevitabilmentestradale. Il primo intervento in programma prevede la realizzazione dell’elettrodotto di media tensione dcabina in via Leopardi finocabina in via Galilei. Quindi da ieri fino al 6via Manzoni resta chiusa tra via da Vinci e via Carducci, approfittando della chiusura delle scuole. A seguire, il cantiere proseguirà sulle vie Carducci e Leopardi, senza chiusure totali ma con alcune limitazioni, e, infine sulla via Da Vinci, fino a via Galilei. I lavori hanno preso il via ieri e si concluderanno entro il 312025, salvo imprevisti in corso d’opera e meteo permettendo.