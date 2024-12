Movieplayer.it - The Boys 5, Jack Quaid: "La prossima stagione sarà folle e caotica"

Leggi su Movieplayer.it

Il protagonistaha condiviso i suoi pensieri sulla quintadi The, cheanche laconclusiva dello show., protagonista di The, ha parlato della quintadella serie, che rappresenterà anche il capitolo conclusivo della popolare produzione di Prime Video.interpreta Hughie Campbell dal 2019, quando il suo personaggio si è unito ufficialmente alla squadra di outsider impegnata a fermare le ingiustizie causate dai supereroi corrotti. Cosa ha dettosulla quintadi The? In una recente intervista,ha rivelato cosa significa per lui l'arrivo della fine di The, con l'avvicinarsi della quinta e ultima. L'attore ha spiegato di essere entusiasta dell'opportunità di concludere la serie "alle proprie .