Fanpage.it - Spunta il video della caduta di van Aert al mondiale di ciclocross: è colpa del solito maldestro spettatore

Sfortunato esordio stagionale del belga Wout Vanche sullo sterratoExcat Cross di Loenhout è arrivato solo 4°. In una prova che lo vedeva per la prima volta confrontarsi con Van der Poel e caratterizzata da due sue cadute. Ma quella decisiva, nello sprint finale, è stata causata non da un errore tecnico come si credeva inizialmente, bensì da una manata arrivata da un tifoso.