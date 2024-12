Sport.quotidiano.net - Sonego oggi, vittoria a Hong Kong contro Nakashima. Berrettini perde a Brisbane

, 30 dicembre 2024 – Buona la prima per Lorenzo, impegnato all'esordio stagionale nel torneo di(Atp 250, 766.290 dollari di montepremi sul cemento). Il tennista piemontese ha superato al primo turno lo statunitense Brandon, testa di serie numero 6, per 7-6 (4) 6-3 giocando un tennis molto solido e conservando la concentrazione dal primo all'ultimo punto. Esordio amaro invece per Luciano Darderi, ottava forza del seeding. Nel primo torneo della nuova stagione l'azzurro è stato superato per 6-3 6-3, in appena 68 minuti di gioco, da Miomir Kecmanovic. Sempre asarà protagonista anche Lorenzo Musetti: il tennista toscano entrerà in azione direttamente al secondo turno.ko aepa11798516 Matteoof Italy in action against Jordan Thompson of Australia during theirInternational tennis tournament first round match at Queensland Tennis Centre in, Australia, 30 December 2024.