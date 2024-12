Ilfattoquotidiano.it - Ruben Semedo, ancora guai: ora è stato arrestato per violenza domestica – Tutti i precedenti del portoghese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, giocatore dell’Al-Khor, in Qatar, con un passato nello Sporting Lisbona, Villarreal, Olympiakos, Porto, èarredomenica mattina con l’accusa di. Questo nuovo caso si somma aiche lo hanno visto protagonista: il 30ennevenne accusato nel 2018 dei reati di tentato omicidio, minacce, lesioni, detenzione illegale e rapina con, accuse per le quali erain carcere per quasi sei mesi e fu rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 30.000 euro. Nel 2021 e nel 2022, invece, eradenunciato in Grecia per stupro edi genere.Come riportato dal quotidianoCorreio da Manha, il calciatore avrebbe aggredito la sua compagna lo scorso sabato sera trattenendola a casa perché non andasse a sporgere denuncia.