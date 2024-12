Roma scontro con bus Atac | muore automobilista

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Incidente mortale nella notte atra un'automobile e un autobus. Una Peugeot 207 e un mezzosono coinvolti in un tamponamento mentre entrambi procedevano in direzione fuori, in via Prenestina, all’altezza di via Olevanono, zona Villa Gordiani. Il conducente dell’auto, un uomo di nazionalità marocchina di 44 anni è .