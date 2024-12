Lopinionista.it - Oroscopo skincare 2025: a ogni segno zodiacale un’idea beauty

Leggi su Lopinionista.it

L’inizio del nuovo anno è il momento perfetto per riflettere sul passato e abbracciare nuove abitudini, anche in fatto di. Ma come affrontare le varie sfide di lavoro, salute, amore e molto altro?Cocunat presenta l’, una routine di bellezza ispirata ai 12 segni zodiacali in cui abbinaa un rituale esclusivo consigliato dalle stelle.è associato al prodotto ideale per esaltare la bellezza naturale in armonia con le proprie caratteristiche, che potrebbe effettivamente aiutare a trascorrere unpiù bello.Ecco i 12 compagni di bellezza per unall’insegna del benessere e dell’amore per sé stessi.Segni d’acquaCancro, emotivo e protettivo. Un trattamento ricco di ingredienti lenitivi come una crema viso idratante per pelli secche a base di burro di Karité, estratto di Calendula e olio di Albicocca aiuterà a calmare la pelle, soprattutto se è sensibile o tendente alla secchezza.