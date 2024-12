Moda transizione ecologica e digitale | contributi a fondo perduto fino a 60mila euro

Leggi su Ildenaro.it

al 31 gennaio 2025 sarà possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni promosse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), a sostegno dellaper le imprese del settore, tessile e accessori.L’intervento, dettagliato nell’art. 11 della Legge Made in Italy (206/2023), dispone di undi 15 milioni die prevede agevolazioni sotto forma di, coprendoal 50% delle spese ammissibili e con un limite massimo di 60.000.Le spese finanziabili includono: formazione del personale aziendale, implementazione di tecnologie innovative (come cloud computing, intelligenza artificiale, blockchain, robotica avanzata, Internet of Things, realtà aumentata) e soluzioni per la tracciabilitàdella filiera, certificazioni di sostenibilità ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti.