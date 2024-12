Sport.quotidiano.net - Milan-Roma 1-1: Dybala risponde a Reijnders per la chiusura del 2024 a San Siro

o 29 dicembre– Non ci sono né vincitori né vinti nell'ultima dela Sanpareggiano per 1-1 e si spartiscono la posta in palio in una partita divertentissima, giocata sempre sul filo del rasoio a ritmi elevatissimi. Al vantaggio di, risultato dell'ennesima combinazione vincente con Fofana,, per merito di una sponda geniale di tacco di Dovbyk. Due colpi a distanza dei due uomini più importanti delle ultime settimane di entrambe le squadre. Il pareggio non aiuta però la causa di nessuna delle due squadre: ilinfatti non riesce ad approfittare degli stop di diverse squadre in zona Champions, mentre lachiude al decimo posto il proprio anno solare. Primo tempo Per la sfida contro i giallorossi, Fonseca ricompone la coppia di centrali composta da Gabbia e Thiaw, supportata sulle corsie da Emerson Royal e Theo Hernandez, davanti a Maignan.