Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale in bici: "La scomparsa di Novello lascia il vuoto a Miramare"

Laera una delle sue grandi passioni. E proprio mentre andava in, sabato, nel tratto della Siligata in direzione Pesaro,Cicioni ha accusato unche si è rivelato. Ogni tentativo di rianimarlo purtroppo è risultato vano. La morte dell’83enne riminese ha scosso tanti in città. Perché, che aveva un’agenzia di assicurazioni, era molto noto. Soprattutto a. Era un assiduo frequentatore del bar Sport. Proprio con gli amici ciclisti del bar Sport usciti spesso in. Una passione, quella per le due ruote, cheaveva da moltissimi anni. Nonostante l’età, usciva incletta quasi tutti i giorni. "Stava bene, era in piena salute. Dimostrava molti meno anni di quelli che aveva.", dicono alcuni dei suoi amici. Prima di innamorarsi della, da giovane Cicioni era stato anche un pilota di moto.