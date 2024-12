Liberoquotidiano.it - "Ma allora...". Fonseca esonerato e umiliato, Caressa travolge il Milan in diretta:

Non ha fatto in tempo a digerire il panettone, che ha dovuto dire addio al suo. Paulonon è più l'allenatore dei rossoneri, fatale per lui il pari contro la Roma, nonostante unvoglioso sebbene confuso nella manovra offensiva. Se ne va da grande uomo quale è stato il portoghese, per lasciar spazio al connazionale Sergio Conceinção. Vergognoso è stato l'atteggiamento della società di mandarlo da solo in conferenza stampa post-gara, nella qualeha negato le voci di un esonero (“Se mi sento l'allenatore del? Sì, perché non dovrei?”) per poi venire a conoscenza della decisione della dirigenza e ammettere il suo addio all'uscita dello stadio insu Sky Sport: “È vero, sono in uscita dal. Mi dispiace, me ne vado con la coscienza calma sapendo di aver dato il massimo”, le sue parole.