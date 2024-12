Ilfattoquotidiano.it - “I genitori del killer vadano dai carabinieri”: l’appello della madre di Maati, il 17enne ucciso fuori da una discoteca di Campi Bisenzio

Un messaggio daad altri, una richiesta dolorosa e necessaria: un passo avanti per trovare il responsabile dell’omicidio diMoubakir, 17 anni ,a coltellate in una strada di, in provincia di Firenze, dopo una serata in unazona. “Chiunque stia nascondendo in casa un figlio che è il responsabile, vada ora dai” dice ladi, Silvia Baragatti. “Diteci cosa è accaduto, qualcuno sa sicuramente. Parlate. Fatevi avanti“, ha detto, “crediamo che qualcuno sappia. La nostra famiglia lancia un appello a parlare”. “Ci sono le telecamere, le indagini riveleranno tutto”, continua Baragatti, secondo la quale ci sarebbero anche testimoni e “bisogna capire se qualcuno ha omesso di chiamare i soccorsi”.Laracconta chel’aveva avvertita che avrebbe partecipato alla serata e che da Certaldo, dove la famiglia abita, si sarebbe spostato in treno per raggiungere