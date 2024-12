Lopinionista.it - Ercole Olivario 2025, aperte le iscrizioni alla 33esima edizione

Leggi su Lopinionista.it

foto ufficio stampaPERUGIA – Ai nastri di partenza la campagna diXXXIIIdell’, il prestigioso concorso nazionale ideato per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze olearie dei territori italiani. Tra le novità di questadell’”Oscar dell’Olio”, è previsto l’aumento a 75/100 del punteggio minimo necessario sia per l’ammissione degli oli alle selezioni nazionali, sia per la partecipazione delle aziende olearie alle iniziative di promozione e ai progetti di Extra Cuoca e della Carta degli Oli; l’incremento a 120 del numero massimo di oli provenienti da tutti i territori regionali, ammessi alle finali nazionali; l’integrazione all’interno del Regolamento dell’della Goccia d’, la sezione a latere del concorso nazionale introdotta per sostenere le piccole produzioni olearie.