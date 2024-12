Ilfattoquotidiano.it - Corea del Sud, il ministero dei Trasporti avvia una “ispezione completa” di tutti i 101 Boeing 737-800 in funzione nel Paese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladel Sud ha annunciato l’avvio di una “” dei suoi737-800 gestiti dalle compagnie aeree deldopo la morte ieri di 179 persone nello schianto di un volo dello stesso modello nell’aeroporto internazionale di Muan. Lo ha dichiarato il vice ministro dell’Aviazione civile, Joo Jong-wan. “I registri di manutenzione di sistemi chiave come i motori e i carrelli d’atterraggio saranno esaminati a fondo per 101 aerei gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello dell’aereo dell’incidente”, ha detto, aggiungendo che l’durerà fino al 3 gennaio.Le autorità sudne stanno cercando di determinare cosa abbia causato l’incidente aereo mortale che ha ucciso quasi 180 persone. Con la nazione rattristata, scioccata e piena di vergogna per il peggior disastro aereo deldegli ultimi decenni.